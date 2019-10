Bestuurder verblind door zon knalt op vrachtwagen Koen Baten

10 oktober 2019

16u30 0 Dendermonde Op het Hoogveld in Dendermonde is een bestuurder van een kleine bestelwagen frontaal gebotst met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde voor de scherpe bocht op het industrieterrein. De chauffeur bleef als bij wonder ongedeerd, maar beide voertuigen liepen zware schade op.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur vanmiddag. De bestuurder van de lichte bestelwagen reed in de richting van Dendermonde toen hij plots afweek van zijn rijbaan. Hij botste frontaal met een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. De man zou verklaard hebben dat hij verblind was door de zon.

Beide voertuigen liepen zware schade op, de lichte vrachtwagen is waarschijnlijk rijp voor de schroothoop. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Door het ongeval waren de rijstroken in beide richtingen versperd en moest het verkeer rondrijden. Dit zorgde voor vertragingen in beide richtingen. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de olie van de rijbaan te verwijderen.