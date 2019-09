Bestuurder rijdt bijna dubbel zo snel in bebouwde kom: 1.200 euro geldboete en 35 dagen rijverbod Koen Baten

03 september 2019

15u40 1 Dendermonde E.V. moest zich dinsdagmorgen verantwoorden in de politierechtbank voor een stevige snelheidsovertreding. De man werd geflitst met 98 kilometer per uur in de bebouwde kom. V. kwam net terug van vakantie en was met zijn vader gaan eten.

Het was niet de eerste dat E.V. zich moest verantwoorden in de politierechtbank. Hij had al negen voorgaande veroordelingen opgelopen. Zijn advocaat liet weten dat het al een hele tijd geleden was dat de man nog eens moest verschijnen en vroeg om mild te zijn. Politierechter Peter D'hondt legde V. toch een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van 35 dagen op.