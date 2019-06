Bestuurder ramt verlichtingspaal en komt in gracht terecht Koen Baten

30 juni 2019

10u34 0

Op de Zeelsebaan in Grembergen is afgelopen nacht rond 2.00 uur een bestuurder met zijn voertuig in de gracht terecht gekomen. De omstandigheden van het ongeval zijn op dit moment nog altijd onduidelijk. Hij reed in de richting van Dendermonde toen hij plots afweek van zijn rijbaan. De bestuurder zelf raakte niet gewond bij het ongeval, maar de schade aan het voertuig en de verlichtingspaal was aanzienlijk.

Ook de brandweer kwam ter plaatse op de plaats van het ongeval. Het voertuig moest getakeld worden en is waarschijnlijk rijp voor de schroothoop.