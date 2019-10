Bestuurder onder invloed wil takeling van voertuig vermijden en kruipt achter stuur, politie kan hem staande houden Koen Baten

11 oktober 2019

17u40 4 Dendermonde Bruno V. uit Dendermonde moest zich vrijdagochtend voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware alcoholintoxicatie waarmee hij achter het stuur werd betrapt. De man blies maar liefst 2,4 promille op het moment van de feiten.

“Ik had gezien dat het marktdag was en wou mijn wagen niet laten takelen. Daarom wou ik men voertuig verplaatsen naar het station, om van daar met de bus naar huis te gaan”, aldus V. De politie kon hem even later echter staande houden en merkte dat de man dronken was. De nacht voordien was het carnaval in Dendermonde en had hij heel de nacht gevierd op café. V. besefte dat hij in de fout ging. Het leverde hem een boete op van 1.600 euro en dertig dagen rijverbod.