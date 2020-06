Bestuurder onder invloed mist bocht en knalt tegen twee geparkeerde voertuigen Koen Baten

28 juni 2020

13u03 12 Grembergen Op het Grootzand in Grembergen heeft een bestuurder onder invloed van alcohol in de nacht van zaterdag op zondag twee geparkeerde voertuigen aangereden. Niemand raakte gewond, maar de voertuigen vertoonden wel aanzienlijke schade.

Het ongeval gebeurde rond drie uur ‘s nachts. De bestuurder reed in de richting van Grembergen toen hij in een flauw bocht plots rechtdoor reed en tegen twee geparkeerde voertuigen aanreed. De man was onder invloed van alcohol. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen bij het ongeval. De drie voertuigen moesten getakeld worden en waren niet meer rijvaardig.