Bestuurder onder invloed loopt tegen de lamp, na vaststellingen politie en onmiddellijke intrekking rijdt hij opnieuw weg Koen Baten

14 juni 2019

Danny C. uit Dendermonde moest zich vrijdag in de politierechtbank verantwoorden nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt in augustus 2017. De man was betrokken in een ongeval waarbij de politie ter plaatse kwam om de nodige vaststellingen te doen. Daaruit bleek dat de man onder invloed was van alcohol en 1,7 promille in zijn bloed had. De man zag hierdoor zijn rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen.

Toen de politie een uur later alle vaststellingen had gedaan, kroop C. gewoon opnieuw achter het stuur en reed hij met zijn wagen weg. De politie merkte dit op en kon hem terug aan de kant zetten. “Hij werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor het dronken sturen. Dit is crimineel rijgedrag en hier hoort een passende straf bij”, aldus het Openbaar Ministerie.

Alvorens Peter D'hondt een uitspraak doet in de zaak wil hij eerst de beklaagde eens grondig laten onderzoeken om te kijken of hij nog wel geschikt is om met de wagen te rijden. Ook het gebruik van alcohol en eventueel drugs wil de politierechter nagaan.