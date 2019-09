Bestuurder onder invloed botst tegen twee tuinafsluitingen en slaat op de vlucht Koen Baten

17u16 0 Dendermonde In de Molenberg in Baasrode heeft een bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag brokken aangericht bij twee afsluitingen van woningen. De jongeman was op weg naar huis toen hij aan het kruispunt Schuurkouter Molenberg de controle verloor over zijn stuur.

Hierbij reed hij tegen een afsluiting van een woning waarbij hij zijn bumper verloor. Hij reed nog even door, en keerde daarna al zigzaggend achterwaarts terug waarbij hij nog een tuinafsluiting raakte. De bestuurder stak de bumper in zijn wagen en pleegde nadien vluchtmisdrijf.

De bewoners in de buurt konden de nummerplaat van het voertuig noteren en gaven dit door aan de politie. Het voertuig bleek niet op naam van de bestuurder te staan, maar liep wel heel wat schade op. De chauffeur was ook onder invloed van alcohol bij het ongeval. Ook de tuinafsluitingen liepen aanzienlijke schade op bij de aanrijding. Hij zal zich binnenkort mogen verwachten aan een bezoekje in de politierechtbank in Dendermonde.