Bestuurder moet uitwijken voor tegenligger en knalt tegen elektriciteitspaal die afbreekt Koen Baten

28 februari 2020

18u22 0 Dendermonde In de Hoekstraat op de grens tussen Oudegem en Schoonaarde is deze namiddag een man met zijn voertuig tegen een elektriciteitspaal gereden nadat hij moest uitwijken voor een tegenligger. De inzittenden konden zelf nog uit het voertuig stappen na de klap.

Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur in een flauwe bocht in de straat. De bestuurder reed in de richting van de Opstalstraat toen hij plots moest uitwijken. Hierbij kwam hij in de gracht terecht en kon hij een aanrijding met een betonnen elektriciteitspaal niet meer ontwijken.

De paal brak na de klap doormidden en kwam volledig over de rijbaan te liggen. Hierdoor is er op dit moment geen verkeer meer mogelijk door de Hoekstraat en moet je plaatselijk rondrijden. De brandweer van Berlare kwam ter plaatse om de brokstukken op de rijbaan op te ruimen. Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar de materiële schade aan het voertuig is wel groot. Mogelijks is hij rijp voor de schroothoop.