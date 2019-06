Bestuurder met 2,4 promille uit het verkeer gehaald Koen Baten

28 juni 2019

12u08 0

De politie van Dendermonde heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een bestuurder uit het verkeer gehaald die te diep in het glas had gekeken. De politie merkte de bestuurder op aan de Martelarenlaan in Grembergen en kon hem aan de kant zetten. Daar werd hij onderworpen aan een ademtest, die positief was. Met een alcoholgehalte van 2,4 promille werd zijn rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen. De bestuurder zal zich later moeten verantwoorden in de politierechtbank in Dendermonde.