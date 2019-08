Bestuurder geflitst op Eegene aan 116 kilometer per uur Koen Baten

16u01 5 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft afgelopen week op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. In totaal werden er 8.324 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er 375 bestuurders die te snel reden. Er waren ook enkele zeer hoge snelheden bij.

Onder meer op de Eegene in Schoonaarde. Daar reed een bestuurder maar liefst 116 kilometer per uur waar er 70 is toegelaten. Ook in de Langestraat werd een stevige overtreding opgemeten. Daar reed een bestuurder 99 kilometer per uur in plaats van 50 kilometer per uur. Deze bestuurders zullen zich waarschijnlijk voor de politierechtbank mogen verantwoorden.

Ook op de Schuitteplasstraat werden heel wat overtredingen vastgesteld. Een op de vijf bestuurders reed daar te snel. Op de Zeelsebaan en de Gentsesteenweg in Dendermonde werden het minste aantal overtredingen vastgesteld.