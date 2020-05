Bestuurder geflitst met 94 kilometer per uur in zone 50 Koen Baten

18 mei 2020

15u10 10 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft maandagochtend een snelheidscontrole gehouden op de Hamsesteenweg in Grembergen. Er werden in totaal 473 voertuigen gecontroleerd. Alle overtreders werden aan de kerk in Grembergen tegen gehouden en geconfronteerd met hun snelheid.

In totaal werden er 40 bestuurders aan de kant gezet en geverbaliseerd voor overdreven snelheid. Eén van hen reed 94 kilometer per uur waar slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. Naast de snelheidscontroles controleerde de politie ook op het vrachtverkeer dat door Grembergen reed.

Zes vrachtwagenchauffeurs kregen een onmiddellijke inning van 174 euro voor het negeren van de signalisatieborden verboden voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Zij bleken ook geen plaatselijk verkeer te zijn.