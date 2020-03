Bestuurder die met voet uit raam hing en zware snelheidsovertreding beging krijgt boete en rijverbod Koen Baten

03 maart 2020

16u42 0 Dendermonde Mohamed A. is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en zestig dagen rijverbod nadat hij in de zomer van 2018 met zeer hoge snelheid en met zijn voet uit het raam richting Oudegem aan het rijden was. De politie kon hem betrappen en kwam dinsdag het verhaal vertellen in de rechtbank.

A. zat op het moment van de feiten achter het stuur,zijn moeder en kinderen zaten achteraan in de wagen. Hij reed toen met een snelheid van 120 kilometer per uur in een zone 50. Alsof dat nog niet erg genoeg was; hing ook zijn linkervoet ook nog eens uit zijn wagen. Een patrouille van de politie van Dendermonde merkte hem op en kom hem staande houden. A. bleef volhouden dat hij zijn voet nooit uit het raam heeft gestoken, maar de feiten waren duidelijk vastgesteld door de agenten.

Politierechter Peter D’Hondt was duidelijk. “Dit soort van terreur hoort niet op onze wegen", klinkt het. De man had bovendien ook een verleden voor verschillende snelheidsovertredingen. “Daar kwam je er misschien gemakkelijk van af, maar dat zal hier niet gebeuren", besloot D’Hondt. Naast de geldboete en het rijverbod kreeg de man ook nog psychologische proeven opgelegd en zal hij zijn theoretisch examen opnieuw moeten afleggen voor hij opnieuw achter het stuur mag kruipen.