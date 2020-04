Bestuurder Audi A6 crasht met hoge snelheid tegen geparkeerde bestelwagen Koen Baten

12 april 2020

00u11 132 Dendermonde Op het Kleinzand in Grembergen is zaterdagavond een bestuurder van een Audi A6 met hoge snelheid tegen een geparkeerde bestelwagen geknald. Het voertuig werd vijftig meter vooruit gekatapulteerd en botste op zijn beurt tegen een andere bestelwagen die tegen een tuinafsluiting en een andere wagen terechtkwam. De ravage was enorm.



Het ongeval gebeurde rond 22.45 uur. Een bestuurder van een Audi A6, vermoedelijk bezig met een niet-essentiële verplaatsing, reed in de richting van de Zeelsebaan toen hij om een nog onbekende reden tegen een geparkeerde bestelwagen knalde. De klap was enorm groot. Het aangereden voertuig botste op zijn beurt ook nog tegen een andere wagen. De bestuurder van de Audi zou ook een glas genuttigd hebben.

De voertuigen werden door de klap minstens 50 meter weggekatapulteerd. De bestuurder van de Audi A6 reed hoogstwaarschijnlijk veel te snel. In het voertuig zat ook een passagier, die moest uit de wagen geholpen worden. De bestuurder en passagier raakten beide gewond en moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden voor verzorging. Ze verkeren niet in levensgevaar.

De ravage op de plaats van het ongeval was enorm en het Kleinzand werd in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer. De weg lag bezaaid met brokstukken. De Audi is perte totale net als de eerste aangereden bestelwagen. Alle drie de betrokken voertuigen moesten getakeld worden. Naar waar de bestuurder onderweg was is op dit moment niet bekend.