Belofte Michiel Van Hauwermeiren is aan zevende operatie toe

07 september 2020

17u34 0 Wielrennen Dit seizoen zal Michiel Van Hauwermeiren niet meer in actie komen. De 22-jarige belofte kwam in februari ongelukkig ten val. Wat op het eerste zicht een banaal voorval was, krijgt onverwacht een lange staart. Er zit voor de Schoonaardenaar niets anders op dan zich te focussen op volgend seizoen.

Recent doktersonderzoek leerde Michiel Van Hauwermeiren dat hij de komende dagen opnieuw onder het mes zal moeten. Wat is er gebeurd en hoe kon het herstel zolang duren? “Op 2 februari kwam ik tijdens een stage in Spanje ten val. Het ging inderdaad om een banaal voorval. Tijdens een afdaling kwam ik ten val op een glad gedeelte. Let op, hoewel ik daalde, had ik nauwelijks snelheid. De val was ook niet sensationeel, maar ik kwam slecht neer. Bij de val plaatste ik mijn hand en dat pakte slecht uit. Mijn linkerarm brak op twee plaatsen, doordat ik er met mijn volle gewicht op terechtkwam.”

Foute ingreep

In Spanje werd de eerste diagnose gesteld. Michiel Van Hauwermeiren blikt terug. “Ik werd onmiddellijk geopereerd in Spanje. Die operatie mislukte. Een zenuw werd doorboord. Terug in ons land zocht ik het UZ in Gent op. Daar moest één en ander gecorrigeerd worden. In vijf fasen werden er opnieuw ingrepen uitgevoerd. De ene keer moest er een pin worden aangebracht, een andere keer een plaat. Een zenuw van elders werd overgeplaatst. Er kwam beterschap, maar het eindresultaat was niet wat ik voor ogen had. Intussen word ik in Antwerpen behandeld, omdat mijn behandelende arts verhuisde. Eerstdaags wordt daar een zevende ingreep uitgevoerd.”

Veel sporten zat er de voorbije maanden voor Michiel Van Hauwermeiren niet in. “In het begin had ik veel goede moed. Ik kon wel wat fietsen en probeerde terug op te bouwen. Vermits de ene operatie de andere opvolgde, was dat laatste quasi onmogelijk. Als ik vier weken getraind had, moest ik weer onder het mes. Ik kon geen constante leggen in mijn trainingen en dat was frustrerend. De narcose die telkens nodig was, bleek daarbij allerminst een bondgenoot te zijn.”

Volledig genezen

Hoe moet het nu verder met Michiel Van Hauwermeiren? “Ik wil eerst volledig herstellen. De conditie onderhoud ik door te lopen. De timing kon slechter. Doordat corona opdook, lag alles lang stil. Ik heb die periode gebruikt om maatschappelijk enkele beslissingen te nemen. Ik werk als taxichauffeur voor mijn neef. Ik heb ook een huis gekocht in Denderhoutem, waaraan gewerkt kon worden. Dat plaatje klopte wel. Ik besef dat ik nooit honderd procent zal herstellen, maar het kan zeker beter. Hopelijk kan ik in november weer normaal trainen. In principe zou ik dit seizoen voor VDM uitkomen, maar door alle narigheid kon dat niet. Een gesprek naar volgend seizoen toe is er nog niet geweest met de ploegleiding, maar ik neem aan dat die begrip zal hebben voor mijn situatie. De motivatie is er alvast.”