Belofte maakt schuld: nieuwe slimme vuilbakken spelen intro Ros Beiaardlied als beloning Nele Dooms

23 september 2019

12u44 0 Dendermonde De nieuwe slimme vuilnisbakken in Dendermonde zijn een feit. En.... ze spelen de intro van het Ros Beiaardlied als beloning voor wie er zijn afval in deponeert. Dat was een belofte van schepen van milieu Marius Meremans. De eerste twee exemplaren, die afval samenpersen zodat er meer in kan, werken op zonne-energie en staan opgesteld aan het Sas en het skatepark van Grembergen.

Dendermonde bindt al langer de strijd aan tegen rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten, omdat het één van de grootste ergernissen van bewoners blijkt. Om nog een stapje verder te gaan in deze problematiek, pakt het stadsbestuur nu ook uit met de compacterende vuilnisbak. Omdat ze afval samendrukken, kunnen die tot zeven keer meer afval opvangen dan een gewoon exemplaar.

Toen schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) het project enkele maanden geleden aankondigde, beloofde hij er meteen bij dat de vuilnisbakken voor een extraatje zouden zorgen. “Ze kunnen geluid maken als mensen er iets in deponeren”, zegt hij. “Wat kan in Dendermonde beter dienen als beloning dan het Ros Beiaardlied. We hebben alvast de daad bij het woord gevoegd en de eerste twee exemplaren in die zin geprogrammeerd.”

De slimme vuilnisbak aan het Sas, op het einde van de Begijnhoflaan, werd door de schepen zelf alvast uitgetest en positief bevonden. Ook op het nieuwe skatepark in Grembergen is een gelijkaardige vuilbak geplaatst, ook met Ros Beiaardlied. “Deze twee sites zijn doelbewust gekozen”, zegt Meremans. “Het is belangrijk dat dergelijke vuilbakken staan op plaatsen waar veel mensen, in grote concentraties samenkomen.”

Het project zal de komende maanden geëvalueerd worden. Bij positief resultaat, komen er nog meer slimme vuilnisbakken in Dendermonde.