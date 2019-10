Bellenblazen en schoolbel luiden voor recht op onderwijs Nele Dooms

04 oktober 2019

13u58 0

Op de Campus Atheneum van Dendermonde klonk de schoolbel vrijdagmiddag luider dan anders. Alle leerlingen van de basisschool Atheneum, de middenschool MAD en het Koninklijk Atheneum namen immers deel aan de actie ‘Saved by the bell’. Daarbij luidt de schoolbel voor het recht op goed onderwijs. De leerlingen koppelden daar ook een actie bellenblazen aan. “Velen werken in de klas ook rond onderwijs en globalisering, want goed onderwijs is de hefboom voor ontwikkeling. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. ‘Saved by the bell’ is ook gekoppeld aan de Internationale dag van de Leerkracht. Ook de leerkrachten van het Atheneum werden daarom eens extra in de kijker gezet. Zij konden genieten van een ontbijt bij de start van de schooldag.