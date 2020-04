Bellebroek en Dendermeersen voortaan erkend als waardevol erfgoed Nele Dooms

21 april 2020

18u20 10 Dendermonde De natuurgebieden “Bellebroek” en “Dendermeersen”, gelegen tussen Oudegem en Wieze, zijn voortaan erkend als waardevol erfgoed. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele beslist.

In totaal krijgen drie gebieden in de Dendervallei deze erkenning. “Door deze gebieden vast te stellen zorg ik ervoor dat bij toekomstige ontwikkelingen in de Dendervallei rekening wordt gehouden met het aanwezige erfgoed”, zegt minister Diependaele. “Erfgoed kan op die manier een belangrijke rol spelen en een meerwaarde creëren in de beleving van de Dendervallei.”

Zowel de Welle- en Kapellemeersen in Aalst en Denderleeuw, de Dendervallei tussen Idegem en Ninove als Bellebroek en Dendermeersen in Dendermonde en Lebbeke zijn nu opgenomen in de Landschapsatlas en zo formeel vastgesteld als waardevol erfgoed. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met het erfgoed wanneer in die gebieden ruimtelijke ontwikkelingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld oplossingen voor de overstromingsproblematiek langs de Dender.

“Omdat de riviervalleien van de Dender een lange bewoningsgeschiedenis kennen, vinden we het belangrijk dat ook over de toekomst van het erfgoed wordt nagedacht”, zegt Diependaele. “Erfgoed kan op die manier een belangrijke rol spelen en een meerwaarde creëren in de beleving van de Dendervallei.”