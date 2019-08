Belgische speculoos van La Confiance: “Authentiek recept van overgrootvader met moderne apparatuur tot leven gebracht” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Dendermonde Een bijna honderd jaar oud familierecept dat nieuw leven ingeblazen werd. Dat is de speculoos van La Confiance uit Dendermonde. Het leverde de lekkernij in een mum van tijd de officiële titel van streekproduct op. “We waken stellig over de kwaliteit van biologische ingrediënten”, benadrukt Leo Borms van La Confiance.

De voedingsindustrie was Leo Borms niet vreemd toen hij een paar jaar geleden La Confiance oprichtte. De man stamt namelijk uit een familie die al generaties lang peperkoek produceert in Lebbeke met het bedrijf Vondelmolen. Borms trok naar het industrieterrein van Dendermonde om er zijn eigen firma op te richten en er authentieke speculoos te maken. Aanzet was een speurtocht die Borms hield tussen de talloze oude recepten en aantekeningen van zijn overgrootvader Jozef Borms. Dat leverde een uniek recept voor speculoos op. Zelfs de naam was door overgrootvader bedacht.

Mijn overgrootvader Jozef geloofde dat je het vertrouwen van mensen wint met eerlijkheid, betrouwbaarheid en door elke dag de beste resultaten na te streven Leo Borms

“Mijn overgrootvader richtte in de jaren 1920 zijn eigen bedrijfje La Confiance op, samen met een bakker-vennoot”, weet Leo Borms. “Ze vestigden zich in Baasrode en hij begon er speculoos en peperkoek te bakken. De producten vielen duidelijk in de smaak, want de zaak werd een groot succes. Toen ik dat oude recept in handen kreeg, wilde ik het niet verloren laten gaan en besloot het nieuw leven in te blazen, net als de merknaam. Die naam was niet toevallig gekozen. Confiance betekent vertrouwen. Jozef geloofde dat je het vertrouwen van mensen wint met eerlijkheid, betrouwbaarheid en door elke dag de beste resultaten na te streven. Deze waarden gaf hij ook door aan mijn opa en mijn vader. En ik geloof er ook in.”

Lokale ingrediënten

Tegenwoordig komt er moderne apparatuur aan te pas om die speculoos van overgrootvader te maken. “Maar dat gebeurt wel met respect voor de traditionele bereidingswijze van onze echte Belgische speculoos”, benadrukt Borms. “Roomboter en typische speculaaskruiden, met zorg uitgekozen, ontbreken niet. Daardoor heeft onze speculoos een sublieme smaak, een verrukkelijke geur en uiterst knapperige textuur. Voor enkele ingrediënten moesten we wel hedendaagse alternatieven zoeken. Zo werken we bijvoorbeeld met biologische tarwe.”

We gaan voluit voor echte Belgische makelij, zonder import. We hebben rechtstreekse contacten met boer en molenaar Leo Borms

La Confiance haalt voor haar speculoos zoveel mogelijk ingrediënten bij lokale boeren. “We gaan voluit voor echte Belgische makelij, zonder import”, verduidelijkt Borms. “We hebben rechtstreekse contacten met boer en molenaar. We dragen het werk dat zij leveren en de kwaliteit die ze afleveren hoog in het vaandel. Het is daarom een bewuste keuze om hen ook op onze verpakking van onze koeken af te beelden. De man die onze tarwe teelt bijvoorbeeld, boer Thibaut uit Beaumont, staat mooi op de foto. Het was een hele uitdaging om kwaliteitsvolle biotarwe van eigen bodem te vinden bij een boer die jaarlijks voldoende tarwe oogst om ons te kunnen bevoorraden. Maar bij Thibaut hebben we die gevonden.”

Gouden sterren

Een degelijke speculoos krijg je volgens Borms niet zomaar. “We gebruiken doelbewust bronzen speculoosvormen om perfecte, goud gebakken speculooskoekjes te maken. We wachten ook net zo lang tot het deeg voldoende heeft gerust en zijn volle smaak heeft gekregen. Er zijn minder bewerkingen, maar meer tijd om te kneden en het deeg te laten rusten en te bakken. Dat zorgt voor de perfecte smaak.”

De speculoos van La Confiance werd in 2017 erkend als streekproduct. Eerder kreeg de lekkernij ook al drie gouden sterren van de Superior Taste Award, de hoogste onderscheiding toegekend door een internationale jury van 135 chefs.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.