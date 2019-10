Beklaagde veroordeeld voor zware snelheidsovertreding op Hamsesteenweg Koen Baten

08 oktober 2019

14u19 2 Dendermonde Hammenaar Mohammet A. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding op de Hamsesteenweg in Grembergen. De feiten vonden plaats in 2018 toen A. aan zeer hoge snelheid de politie passeerde die net een controle aan het afronden waren.

De politie zette meteen de achtervolging in op de BMW en konden hem even later staande houden. Er was ook nog sprake van een tweede BMW en een straatrace, maar het tweede voertuig konden ze niet meer intercepteren.

De beklaagde zelf bleef de feiten altijd ontkennen, maar politierechter D’Hondt hechtte hier maar weinig geloof aan. Hij veroordeelde A. tot een geldboete van 2.400 euro en 90 dagen rijverbod. Hij zal ook alle examens opnieuw moeten afleggen alvorens hij terug achter het stuur van zijn BMW mag kruipen. “Ik wil hem hier absoluut niet meer terug zien”, besloot D’Hondt.