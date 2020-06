Beklaagde ‘vergeet’ naar drugscontrole te gaan omdat hij feest voor Vaderdag gaf: “Dit weekend ook nog drugs gebruikt” Koen Baten

16 juni 2020

15u56 0 Dendermonde Bjorn B. stond dinsdag terecht in de rechtbank van Dendermonde nadat hij betrapt werd onder invloed van drugs achter het stuur. Voor deze feiten moest hij zich verantwoorden en moest hij ook naar een dokter gaan voor een haaranalyse om te kijken of hij wel effectief van de drugs kon afkicken. “Ik ben die afspraak gewoon vergeten", zei B.

Afgelopen zaterdag moest de man zich laten testen op drugsgebruik bij een dokter, maar B. kwam niet opdagen. “Door het familiefeest voor Vaderdag ben ik dit uit het oog verloren", vertelde hij. Voor politierechter Peter D’Hondt was dit genoeg om de beklaagde op de rooster te leggen en te vragen hoe het met zijn gebruik zat. De jongeman gaf doodleuk toe dat hij dit weekend nog drugs had gebruikt en het moeilijk is om er mee te stoppen.

Alsof het drugsgebruik nog niet genoeg was, kwam de man ook nog eens met de wagen naar Dendermonde gereden. Hierop besloot de rechtbank zijn rijbewijs onmiddellijk in te trekken. Bjorn B. deponeerde zijn rijbewijs meteen en mocht naar familie bellen om hem te komen halen. Voor de feiten van rijden onder invloed kreeg hij een boete van 1.600 euro, drie maanden rijverbod en moet hij alle proeven afleggen. Alvorens hij zijn rijbewijs terug kan krijgen, zal hij ook moeten bewijzen dat hij geen drugs meer gebruikt.