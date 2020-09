Beklaagde moet boete van 2.000 euro betalen na fikse snelheidsovertreding Koen Baten

13u48 0 Dendermonde A.P. uit Vilvoorde stond deze ochtend terecht voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij een zware snelheidsovertreding begin in Schoonaarde. De jongeman reed er maar liefst met een snelheid van 99 kilometer per uur door een zone 50. Hij was ook niet aan zijn proefstuk toe en al eerder veroordeeld.

De feiten speelden zich af in juni vorig jaar om 15.30 uur ‘s middags in de Langestraat in Schoonaarde. “Op klaarlichte dag wanneer er misschien zelf een kindje passeert en dan voor jou auto loopt", aldus Peter D’Hondt. “Dit soort feiten hoort absoluut niet meer op de weg”, vulde hij aan.

De man besefte dat hij in de fout is gegaan. Hij kreeg hiervoor een fikse geldboete. Naast de boete kreeg hij ook een rijverbod van 75 dagen en moet hij zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen alsook psychologische proeven.