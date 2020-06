Beklaagde met strafblad van 28 veroordelingen krijgt drie jaar cel voor rijden tijdens rijverbod Koen Baten

09 juni 2020

14u42 1 Dendermonde Mohamed A. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar nadat hij dinsdag zijn 28ste veroordeling heeft opgelopen. A. was opnieuw achter het stuur van een wagen gekropen terwijl hij een rijverbod had. “Ons huis had heel wat schade opgelopen na een zware storm. Ik heb de auto genomen om materiaal te gaan kopen voor de herstellingen”, verklaarde A.

De feiten dateren van vorig jaar. De man werd toen betrapt achter het stuur van de wagen van zijn vriendin. Hij had op dat moment een rijverbod lopen en moest ook nog zijn examens opnieuw afleggen. Bovendien werd hij in het verleden ook al meermaals betrapt achter het stuur terwijl hij een rijverbod had opgelopen. “Er was schade aan ons huis door de hevige storm. Het water liep naar binnen en er kwam al schimmel op de muren", klonk het. “Ik wilde de schade herstellen en heb daarom de auto van mijn vriendin genomen om materiaal te gaan kopen. Ik besef dat het fout was, maar ik kon niet anders.”

De raadsman van de beklaagde benadrukte het feit dat A. heel veel spijt had van zijn overtreding. “Hij wil echt nog iets maken van zijn leven en hij hoopt nog een kans te krijgen”, klonk het. Voor politierechter Peter D’Hondt was de maat echter vol. Hij veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van drie jaar en een levenslang rijverbod plus de ongeschiktheid. Hij zal ook een boete van 12.000 euro moeten betalen. Zijn vriendin kreeg ook een boete van 2.400 euro omdat zij het voertuig toevertrouwde aan hem terwijl ze wist dat hij niet mocht rijden.