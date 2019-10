Beklaagde met levenslang rijverbod krijgt twee jaar cel nadat hij opnieuw betrapt wordt achter stuur Koen Baten

08 oktober 2019

15u00 1 Dendermonde P.A. kreeg van politierechter Peter D’Hondt een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd omdat hij ondanks een levenslang rijverbod opnieuw achter het stuur betrapt werd. Toen de politie achter de papieren van de man vroegen, toon hij ook nog een rijbewijs dat geseind stond als verloren.

nadat hij, dankzij een positieve ANPR-hit, omwille van levenslang rijverbod aan de kant gezet kon worden door de politie. Toen ze om zijn papieren vroegen toonde de man ook nog een rijbewijs dat geseind stond als verloren.

P.A. is niet aan zijn proefstuk toe. De man werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Ook in februari van dit jaar werd hij rijongeschikt verklaard. Deze keer werd P.A. betrapt na een positieve ‘hit’ van een ANPR-camera. Toen de agenten hem aan de kant gezet hadden en zijn papieren wouden controleren, probeerde A. ze te misleiden door een rijbewijs te geven dat geseind stond als verloren.

De advocaat van de beklaagde kon maar weinig toevoegen. Maar vroeg, ondanks het rijkgevulde strafblad van zijn cliënt, om in de mate van het mogelijke mild te zijn.

Politierechter Peter D’Hondt legde P.A. een gevangenisstraf van 2 jaar op. Daarnaast moet de man ook een boete betalen van 8.000 euro en kreeg hij nog maar eens een levenslang rijverbod opgelegd. Rechter D’Hondt heeft ook de Mercedes 180 CDI van de man verbeurd verklaard.