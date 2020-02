Beklaagde kruipt ondanks rijongeschikt achter het stuur om rijbewijs in te leveren Koen Baten

14 februari 2020

14u23 0 Dendermonde M.P. speelde vrijdagochtend kat-en-muisspel met de politierechter in Dendermonde. Hij moest zijn rijbewijs komen neerleggen na een ongeschiktheid, maar deed dit door zelf nog te rijden. Toen de rechter hem om zijn rijbewijs vroeg, was hij het plots verloren.

De beklaagde schoot vrijdagochtend de hoofdvogel af in de rechtbank. Omwille van een vorige veroordeling werd hij ongeschikt verklaard om nog te rijden. Een vonnis dat meteen was ingegaan, maar dat had beklaagde duidelijk niet goed begrepen. Hij kwam vrijdag met zijn eigen voertuig en als bestuurder naar de rechtbank om zijn rijbewijs zogezegd in te leveren. Toen zijn advocaat vroeg om het rijbewijs af te geven, keek de man nog in zijn tas en zei hij dat hij het vergeten was thuis.

De politierechter fronste zijn wenkbrauwen en sprak hem hier over aan. “Je stuurt dus spijts verval en je hebt je rijbewijs gewoon niet bij”, stelde hij. “Hier staan nog eens zwaardere straffen op”, klinkt het. Ook nu had M.P. het nog altijd niet begrepen en verzon hij weer een andere excuus. “Ik ben mijn rijbewijs kwijtgeraakt en heb hier aangifte van gedaan”, klinkt het. De rechter geloofde echter weinig van zijn excuses en eiste dat de man op 25 februari terug kwam om zijn rijbewijs zelf binnen te leveren.