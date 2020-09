Beklaagde krijgt drie jaar cel voor zoveelste zware snelheidsovertreding: Geflitst met 107 kilometer per uur in bebouwde kom Koen Baten

11 september 2020

15u06 0 Dendermonde Louis S. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar nadat hij met zijn motor geflitst werd met een snelheid van 107 kilometer per uur in de bebouwde kom. Hij werd bovendien geflitst met een gestolen nummerplaat en reed al tijdens een rijverbod. De man zelf kwam niet opdagen in de rechtbank.

Het strafblad van S. is al niet meer om over naar huis te schrijven, en de man heeft duidelijk zijn les nog niet geleerd. Hij werd al meermaals veroordeeld voor overdreven snelheid. Hij stond ook gekend voor drugs in het verkeer en kreeg al meermaals rijverboden achter zijn naam.

Toch werd hij opnieuw betrapt op zijn motor, dit keer zelf met een gestolen nummerplaat. De man zelf kwam niet opdagen in de rechtbank maar kreeg wel een fikse straf opgelegd. Naast zijn gevangenisstraf van drie jaar kreeg de man ook een rijverbod van vijf jaar en werd hij nogmaals ongeschikt verklaard. Zijn motor werd ook verbeurd verklaard.

Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding omwille van recidivegevaar, iets waar de politierechter in volgde. De man zal dus binnenkort in de gevangenis terechtkomen.