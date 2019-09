Beklaagde blaast 24 uur na verjaardag nog altijd 2 promille: “Had anderhalve bak Jupiler Blue gedronken” Koen Baten

17 september 2019

10u28 0 Dendermonde Frans H. uit Dendermonde heeft voor een absoluut record gezorgd bij politierechter Peter D'hondt. H. werd 24 uur na zijn verjaardag betrapt met 2 promille in zijn bloed nadat hij meer dan een bak bier had gedronken. “Dit is de voorpagina van het Guinness Book of World Records", aldus een cynische D'hondt.

De Dendermondenaar zal vorig jaar een onvergetelijk feest beleefd hebben. Na zijn verjaardag ging hij rond 1.00 uur ‘s nachts slapen. De dag nadien werd hij vlak na de middag onderworpen aan een controle en blies hij positief. De man gaf toe dat hij eens stevig was doorgezakt en had maar liefst 36 pinten gedronken. “Ik had anderhalve bak Jupiler Blue gedronken", klonk het. Het bier heeft een alcoholpercentage van 3,3 procent en is iets minder straf dan een gewone pint. “Normaal drink ik helemaal zoveel niet", aldus H.

De politierechter was verbaasd over de feiten. “Ik denk dat jij de eerste bent die zich de nek af drinkt met Jupiler Blue”, aldus D'hondt. “Hiermee kan je met je foto op de voorpagina prijken van het Guinness Book”, klinkt het.

Alvorens de zaak verder te behandelen wordt H. doorverwezen naar een dokter om zich te laten controleren op zijn rijgeschiktheid. De zaak zal verder gezet worden op 21 januari.