Bekende Nederlandse beiaardier speelt concert op beiaard Dendermonde Koen Baten

30 juli 2020

20u53 0 Dendermonde Vanuit de beiaard van het stadhuis in Dendermonde weerklonk deze avond een beiaardconcert van de gerenomeerde Nederlandse beiaardier Boudewijn Zwart. Hij kwam speciaal afgezakt naar Dendermonde. Het concert was live te volgen via de livestream op Facebook of vanop de grote markt.

De beiaardier uit Nederland is stadsbeiaardier van Amsterdam, Dordrecht, Gouda, Ede, Nijkerk en nog vele andere plaatsen. Hij was heel blij dat hij nu ook eens naar Dendermonde mocht komen om er een concert te spelen voor de Dendermondenaren. Alles was live te volgen via de facebookpagina van de Beiaard Dendermonde.