Bekend folkfestival M’eire Morough trekt stekker er uit na zestien edities: “Met veel goede herinneringen maar zeer veel spijt neem ik afscheid” Koen Baten

24 juli 2020

12u59 1 Dendermonde Vandaag stond normaal de zeventiende editie gepland van het M’eire Morough folkfestival op het terrein aan het zwembad Olympos in Dendermonde. Door het coronavirus kon deze editie evenwel niet doorgaan, maar vandaag kondigde oprichter Stijn Moonen ook het einde van het festival aan. “De beslissing was eigenlijk al genomen in februari, omdat we te veel onze reserves moesten aanspreken om het nog haalbaar te houden", vertelt Stijn.

Voor velen was het folkfestival een begrip en het kon ook jarenlang op heel wat volk en toeschouwers rekenen, maar na zeventien jaar houdt het festival op te bestaan. In 2003 startte Stijn op kleine schaal met een folkfestival, waarna het snel uitgroeide tot een vaste waarde. Met vorig jaar zelfs een editie van drie dagen in plaats van twee dagen. De laatste vijf jaar had de organisatie het evenwel al heel moeilijk, omwille van regenval en moest het hiervoor vaak reserves aanspreken om alles te kunnen bekostigen. “Het was altijd al wat dansen op een slappe koord. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd om van twee naar drie dagen te gaan, maar het weer strooide toen gigantisch veel roet in het eten, waardoor we ook opnieuw heel wat reserves moesten aanspreken", zegt Moonen. “Die geraakten ook stilaan uitgeput en dan is het beter om te stoppen op een hoogtepunt alvorens helemaal de dieperik in te gaan.”

Pijn in het hart

Het is met heel veel pijn in het hart dat de organisator afscheid neemt van zijn festival, maar het was wel de beste beslissing. “Het verstand heeft het hier gewonnen en ik denk dat dat het belangrijkste is. Natuurlijk is het heel jammer en liefst van al had ik nog heel wat jaren voortgedaan, maar het was de meest verstandige beslissing om nu te stoppen", klinkt het. In die 17 jaar dat het festival bestond, werd er slechts een maal een editie overgeslagen. “Na tien jaar hebben we een jaar pauze genomen om dan sterker terug te komen, maar voor de rest hebben we altijd heel veel plezier gehad", klinkt het.

Ondanks de zware en moeilijke beslissing kijkt hij toch met een positief gevoel terug op alle edities die hij organiseerde. “Ik kende in het begin heel weinig van folk en hoe alles werkte", vertelt Stijn. “Ik heb al die jaren heel wat verschillende mensen leren kennen en vriendschappen opgebouwd en daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Dat zijn dingen die ik nooit zal vergeten", aldus Stijn.

Winter

De organisatie had nog geprobeerd om in de winter een kleinere versie te organiseren en een folkbal op te starten, maar dit in deze huidige tijden iets organiseren is haast onmogelijk, dus zal dit geen vervolg krijgen. “Het is nu aan anderen om iets te organiseren in Dendermonde. Ik ben er zeker van dat er nog leuke evenementen zullen komen in onze stad", klinkt het.

Vrijdagochtend plaatste de organisatie een bericht op hun Facebookpagina dat ze er mee ophielden en daarop kwamen onmiddellijk heel wat teleurgestelde reacties van mensen. “Dat doet veel deugd om te lezen. Ik zeg niet dat ik nooit meer iets zal organiseren in de stad, maar het zal absoluut niet in de nabije toekomst zijn", besluit Stijn.