Bejaardenflats Zilverpand weer helemaal coronavrij Nele Dooms

09 juni 2020

10u22 0 Dendermonde Goed nieuws voor de bewoners van de assistentiewoningen in het Zilverpand in Dendermonde en hun familie. De bejaardenflats zijn eindelijk weer allemaal coronavrij. “De inspanningen van bewoners, familie en onze medewerkers hebben geloond”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Midden april raakte bekend dat het coronavirus ook had toegeslagen in de bejaardenflats verbonden aan het dienstencentrum Zilverpand aan de Nieuwburcht in Dendermonde-centrum. Daar zijn zeventig assistentiewoningen, waar bejaarden zelfstandig wonen maar wel een beroep kunnen doen op allerlei dienstverlening. In het kader van de coronacrisis waren ook hier de bewoners opgeroepen om altijd de nodige afstand te houden, thuis te blijven, handhygiëne toe te passen en bezoek te beperken. Handalcoholgel werd voorzien in het gebouw en medewerkers ontsmetten regelmatig handcontactpunten. Toch doken er besmettingen op en testten een aantal bewoners positief op Covid-19.

Het Dendermondse stadsbestuur rolde meteen een actieplan uit om de besmettingen onder controle te krijgen. Er werd onder andere ingezet op intensievere communicatie, belrondes om bij bewoners naar hun inzichten in de regels te peilen en te bevragen over mogelijke symptomen, en publieke ruimtes werden aangepakt om de coronaregels nog beter af te dwingen door bijvoorbeeld zitbanken af te schermen. De inspanningen leveren nu resultaat op. Het Zilverpand is zopas officieel helemaal coronavrij verklaard.