Begijnhof (Unesco Werelderfgoed): van toeristische parel tot regelrecht stort Nele Dooms

18 juni 2019

11u17 12 Dendermonde Geen pittoreske plaatjes meer op het Sint-A lexiusbegijnhof in hartje Dendermonde. De site lijkt momenteel een regelrecht stort, met overal bergen steenpuin. Bezoekers en bewoners ergeren zich te pletter, zeker nu de toestand ondertussen al maanden duurt. Maar niemand lijkt er iets aan te doen.

Het zal niet voor niets zijn dat het Sint-Alexiusbegijnhof, al jaren één van de voornaamste toeristische uithangborden van Dendermonde, plots niet meer in toeristische folders van de stad opgenomen is. Nochtans is de site erkend als Unesco Werelderfgoed en Beschermd Dorpsgezicht. Maar hoe de site er nu bij ligt, is ze niet meteen de naam Werelderfgoed waardig. Laat staan dat het een uithangbord van de stad is. Nadat een aannemer werken aan de nutsleidingen uitvoerde, in afwachting van een heraanleg van de wegenis van het begijnhof, ligt het er bezaaid met brokken steenpuin en bouwafval. Ze domineren het zicht van de anders zo mooie site. Al maanden!

Voor zowel bezoekers van het Sint-Alexiusbegijnhof als bewoners daar is de toestand een doorn in het oog. “Tof dat er eindelijk gestart wordt aan de lang verwachte restauratie van het begijnhof, dachten we bij de start van de werken”, zegt Joost Dierick, één van de bewoners. “Dat is zeker een goede zaak. Maar wat nu gebeurt, tart alle verbeelding. Sinds de nutswerken is het hier een regelrechte puinhoop en niemand die er iets aan doet. Het enige dat we horen als we opmerkingen sturen naar de stad, zijn mensen die hun paraplu opentrekken en verwijzen naar ‘een moeilijk dossier’. Ons interesseert het niet of het nu voor openbare werken, toerisme, cultuur of aannemer is. Wij hebben één vraag: ruim het op en regel het desnoods daarna met de aannemer als dat nodig is.”

De puinhoop zorgt er bovendien voor dat het Begijnhof tegenwoordig ook ongenode gasten trekt. Bewoners betrapten recent nog jongeren die de ruiten van het kapelletje aan de ingang van de site aan het stuk gooien waren. “Logisch als je van een pareltje een verloederde site maakt”, klinkt het bij een bewoner die liever anoniem blijft. “Het is gewoonweg schandalig. De zomer begint , het is mooi weer en dat trekt doorgaans meer bezoekers naar dit begijnhof. Het is vreselijk wat zij hier nu te zien krijgen.”

Dierickx start een nieuwe actie op. “Met de naam ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Want blijkbaar zien de bewoners en bezoekers de puinhoop wel, maar de verantwoordelijke beleidsmakers die het moeten zien niet. Ik plaats elke dag op facebook foto’s van de toestanden hier, die maar geen oplossing krijgen. Voor mijn eigen deur bijvoorbeeld ligt al maanden een afgezaagde rioolbuis. Hoe moeilijk kan het in godsnaam zijn om een ploeg te sturen om het afval op te ruimen?”

Het stadsbestuur wijst de nutsmaatschappijen met de vinger, die de rommel na hun werken achterlieten. “We hebben hen al diverse keren aangemaand om de werf op te ruimen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We eisen nu dat nog deze maand het Begijnhof gefatsoeneerd moet worden, zodat het begijnhof deze zomer open kan voor toeristische wandelingen. Het is een bewuste keuze dat de stad niet haar eigen technische dienst gaat sturen om het puin van nutsmaatschappijen op te ruimen. Dat moeten zij op de duur niets anders meer doen.”

Ondertussen blijkt dat de eigenlijke start van de wegen- en rioleringswerken op het Begijnhof, normaal al voorzien in het voorjaar, vertraging oploopt. Problemen met de hoofdaannemer zijn hiervan de oorzaak. Het stadsbestuur heeft die nu in gebreke gesteld. Daardoor is er ook geen duidelijkheid over een nieuwe startdatum.