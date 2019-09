Bedrijventerreinen DDS goed voor meer dan 1.800 arbeidsplaatsen Nele Dooms

19 september 2019

17u02 1 Dendermonde De bedrijventerreinen van intercommunale DDS zijn goed voor in totaal meer dan 1.800 arbeidsplaatsen. Er zijn zo’n 75 ondernemingen gevestigd. Dat blijkt uit cijfers van het voorbije jaar.

DDS werd indertijd opgericht om welvaart in de streek te creëren en de economie op te krikken. Dat uit zich nu in onder andere een toenemende tewerkstelling. De voorbije tien jaar zijn er meer dan 25 bedrijven en bijna 1.000 arbeidsplaatsen bijgekomen in de regio. Onder andere regionaal bedrijventerrein Hoogveld J Dendermonde en lokaal bedrijventerreinen D’Helst Lebbeke, die tot de laatste realisaties van DDS behoren, zijn volledig uitverkocht. “Vooral de lokale bedrijven zijn cruciaal voor welvaart en economische groei in de regio”, klinkt het bij DDS. “Lokale bedrijven zijn ondernemingen met een ruimtebehoefte van minder dan 5.000 vierkante meter.” Omdat ondernemingen ook groeien door een toename van de activiteiten, hebben ze nood aan extra ruimte. In dat verband keurde DDS het voorbije jaar acht aanvragen goed voor de doorverkoop van een pand op één van haar bedrijventerreinen aan een andere onderneming.