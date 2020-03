Bedrijven schenken massaal mondmaskers aan ziekenhuis Sint-Blasius: “Woorden van dank schieten tekort” Nele Dooms

19 maart 2020

17u27 12 Dendermonde Bedrijven en ondernemers in Dendermonde schenken momenteel in grote getale mondmaskers aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Veelal gaat het om materiaal dat nu toch niet gebruikt wordt omdat de zaken gesloten zijn. “Dankzij jullie inzet en dit prachtige gebaar voelen wij ons geruster”, klinkt het vanuit Sint-Blasius.

Het bedrijf Veldeman Schilderwerken en Aannemingen op Dendermonde schonk een hele resem mondmaskers aan het Dendermondse ziekenhuis. De zusterbedrijven Naessens, Rasschaert en IPC deden hetzelfde met beschermingsmateriaal.

Bij Veldeman vinden ze de geste niet meer dan normaal. “Logisch toch dat we de kleine middelen die wij hebben om de mensen in de zorgsector bij te staan, aan hen doneren”, zegt Gert Veldeman. “Er worden in het ziekenhuis letterlijk mensenlevens gered. Daarom hebben we alles wat wij en onze zusterbedrijven nog hadden liggen aan bruikbare mondmaskers en bescherming met veel plezier aan het Sint-Blasius gegeven. Dat we hier zoveel positieve reacties op krijgen doet ons plezier, maar daarvoor deden we dat natuurlijk niet. We willen gewoon ons steentje bijdragen. En we wensen iedereen die elke dag van dichtbij met het coronavirus te maken heeft heel veel goede moed.”

In het ziekenhuis zijn velen geraakt door de actie. “Woorden van dank schieten tekort”, verwoordt Gaëlle Verhaeghen, die op de intensieve zorgen bij het AZ Sint-Blasius werkt. “Het is voor verplegend, medisch en paramedisch personeel geen evidentie om kamers met coronapatiënten binnen te stappen. Dankzij de inzet, het begrip en dit prachtige gebaar van deze bedrijven voelen wij ons geruster. Zo kunnen wij er zijn voor alle coronapatiënten. En dat verdient een welgemeende dank van het hele zorgteam.”

Andere initiatieven

Ook vanop andere plaatsen worden mondmaskers geschonken. Zo schenkt Veronique Van Steen van schoonheidssalon Vero Beauté in Sint-Gillis-Dendermonde haar voorraad mondmaskers aan de verpleegkundigen. “De zaak moet toch tijdelijk sluiten en dan liggen die mondmaskers hier niets te doen”, zegt ze. “Daarom geven we ze aan wie ze wel kan gebruiken.”

Ook bij de campus Techniek en Engineering van het Oscar Romerocollege vindt een gelijkaardige geste plaats. “Nu er toch geen leerlingen op school zijn, hebben we de voorraad mondmaskers en overzetbrillen van de afdelingen carrosserie en houtbewerking niet nodig. Het ziekenhuis mag ze gebruiken”, zegt directeur Helga Buelens.