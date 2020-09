Basisschool Oscar Romerocollege ontwerpt eigen schoolagenda Nele Dooms

28 september 2020

12u22 0 Dendermonde Geen dertien in een dozijn schoolagenda voor de leerlingen van de basisschool van het Oscar Romerocollege. Daar hebben ze een eigen ontworpen agenda in gebruik genomen. “Volledig op maat van onze werking”, zegt directeur Isabelle Putteman.

“Communicatie tussen school en ouders vinden wij enorm belangrijk”, zegt Putteman. “En dan moet daar in een agenda ook voldoende ruimte voor zijn. Dat was één van de uitgaanspunten om zelf een schoolagenda te ontwerpen. Alle leerkrachten kregen de kans om de nodige input te geven om tot een degelijk ontwerp te komen.”

Juf Nathalie Segers, die ook al de huisstijl van de school ontwierp, ging met alle wensen aan de slag. Resultaat is een kleurrijke agenda in A5-formaat, met de mascotte van de school Draakje Oscar als rode draad. “Per graad is er een aangepaste versie”, zegt Putteman. “In het eerste leerjaar namen we de symbooltjes van de kleuterschool nog over omdat kinderen dan nog niet zo goed kunnen lezen. De agenda van de derde graad draait dan weer om ook zelf meer leren leren en leren plannen. Ouders vinden in de agenda ook overzichtelijk de belangrijkste elementen uit ons schoolreglement. En elke week is er een studeertip of opbouwende boodschap opgenomen. We merken dat onze leerlingen heel enthousiast zijn over deze schoolagenda’s.”