Basisschool ORC lanceert Draakje Oscar voor kleuters en hun ouders Nele Dooms

16 september 2019

15u07 16 Dendermonde Draakje Oscar zal voortaan gebruikt worden door de basisschool van het Oscar Romerocollege in Dendermonde om de communicatie met de ouders van de kleuters bij te staan. Oscar is te zien doorheen de nieuwe informatiebrochure die de school opmaakte.

“We merkten dat er op ouders heel wat informatie afkomt als de kinderen naar school beginnen gaan”, zegt directeur Isabelle Putteman. Een vlottere manier van communiceren leek bijgevolg aan de orde. Putteman vroeg Natalie Segers, deel van het kernteam van de school en grafisch ontwerpster, om Draakje Oscar tot leven te brengen. Resultaat is een uitgebreide infobrochure voor ouders, begeleid door Oscar. “Met dit nieuw initiatief en Draakje Oscar willen we ouders tips en weetjes meegeven voor die eerste stapjes in de schoolcarrière van hun kind. We geloven erin dat dit dan nog zo vlot zal verlopen”, aldus Putteman.

Ouders krijgen in de brochure onder andere de schooluren en -afspraken mee, maar ook slaaptips om hun kinderen op tijd in bed te krijgen en advies om hun kindjes zindelijk te maken. Ondertussen verzamelde Isabelle Putteman, als directeur verantwoordelijk voor een vijftal verschillende campussen verspreid in de stad, een kernteam rond zich om alle directeurstaken te bolwerken. Ze krijgt hulp van Katrijn van Hauwermeiren, Marleen Joos, Nathalie Segers en Riet De Munck.