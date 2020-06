Basisschool Kraaiennest zoekt Sint-Margaretakerk op voor proclamatie Nele Dooms

30 juni 2020

17u14 18 Grembergen Ze hadden een proclamatie in open lucht in het Hagewijkpark gepland, maar het regenweer was spelbreker. En dus zochten leerlingen en leerkrachten van gemeenteschool Kraaiennest de Sint-Margaretakerk van Grembergen op voor een afscheidsviering.



De laatste schooldag betekende ook in gemeentelijke basisschool Kraaiennest, aan de Rootjensweg in Grembergen, een onvermijdelijk afscheid van de leerlingen uit het zesde leerjaar. “Deze coronatijden maken het misschien niet evident, maar wel extra bijzonder”, zegt directeur Anneke Gabriëls. “Daarom gingen we ook op zoek naar een mogelijkheid om de proclamatie zeker te kunnen laten plaatsvinden. Ons oog viel op een viering in open lucht, maar we speelden op zeker met het regenweer en trokken daarom naar de kerk.”

Tijdens het afscheid daar, toonden de kinderen zich nog eens van hun beste kant met een optreden. Daarna kregen ze plechtig hun diploma in handen. De schooldag waren ze ‘s ochtends al begonnen met een gezamenlijk ontbijt en ‘s middags werden frietjes gegeten.