Basisschool De Schakel nodigt uit op Kersthappening Nele Dooms

09 december 2019

13u06 0 Dendermonde Gemeentelijke basisschool De Schakel uit Baasrode plant op vrijdag 13 december een Kersthappening. Met het gebeuren willen de leerlingen geld inzamelen in het kader van De Warmste Week. De opbrengst gaat naar Studio Nona.

Tijdens de kerstshopping staat er heel wat te gebeuren. Een kerstmarkt is te bezoeken vanaf 15.30 tot 20 uur. Er zijn kraampjes met leuke kerstspullen en hebbedingetjes. Die werden stuk voor stuk gemaakt door de leerlingen. De Kerstman komt langs vanaf 16 uur en iedereen die dat wil, kan met hem op de foto in een speciale fotohoek. Om 18 uur start een Kerstfuif. De muziekkeuze wordt volledig door de kinderen bepaald. Zij kunnen hun favoriete deuntjes aanvragen voor 1 euro per song.

De opbrengst gaat integraal naar Studio Nona. Dat is een project van vzw Kinderkankerfonds, dat ernstig zieke kinderen via spelbegeleiding even wil laten ontsnappen aan hun ziekte. Tijdens de kersthappening zal er ook een hoekje worden ingericht met extra informatie over Studio Nona. Gemeenteschool De Schakel bevindt zich aan de Molenberg in Baasrode. Info: www.gemeenteschoolbaasrode.be.