Basisschool De Klinker neemt afscheid van juf Mita Nele Dooms

21 februari 2020

19u30 4

In gemeentelijke basisschool De Klinker van Schoonaarde namen leerlingen en leerkrachten vlak voor de start van de krokusvakantie afscheid van juf Mita. Die was de voorbije jaren godsdienstleerkracht in de school, maar gaat met pensioen. En daar hoorde ook een afscheidsviering bij. Juf Mita werd er serieus in de bloemetjes gezet en kreeg enkele cadeautjes. Zelf kijkt ze met positieve gevoelens terug op haar voorbije carrière. “Ik ging aanvankelijk aan de slag met een interimjob als godsdienstjuf in gemeenteschool van Grembergen”, vertelt ze. “Die werd steeds verlengd en daarna volgden ook lesuren godsdienst in de gemeentescholen van Appels en de Boonwijk. Uiteindelijk belandde ik in De Klinker. Hoewel ik bij de start van mijn carrière aanvankelijk niet echt happig was naar een job als godsdienstleerkracht, werd het wel de job van mijn leven. Ik heb er nooit een seconde spijt van gehad.” In De Klinker werd juf Mita alleszins op handen gedragen. “Ze was niet alleen een toffe juf, maar kon ook goed zingen en piano spelen. En ze kon heel goed samen met ons lachen”, zeggen de kinderen.