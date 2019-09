Bart Vackier viert twintigste verjaardag als traiteur: “Van kindsbeen af alleen maar keukentje spelen” Nele Dooms

03 september 2019

14u27 4 Dendermonde Met een grote receptie voor klanten, buren, familie en vrienden heeft traiteur Bart Vackier (42) uit Baasrode de twintigste verjaardag van zijn traiteurszaak gevierd. Die vestigde hij in de Smeyskensstraat, waar hij precies vijftien jaar geleden ook een professionele keuken uitbouwde.

“De eerste jaren kookte ik gewoon in de keuken van mama”, vertelt Bart. “Daar is het allemaal begonnen, nadat ik een opleiding aan de Hotelschool in Lokeren gevolgd had, met specialisatie traiteur-banket. Uiteindelijk begon de zaak zo op volle toeren te draaien dat een grotere keuken nodig was.”

Het is voor Vackier altijd duidelijk geweest dat hij wilde koken. “Een kinderdroom”, zegt hij. “Ik was amper drie of ik wilde altijd met de potjes en pannetjes spelen, in zo van die speelgoed keukentjes. En mama helpen koken, was mijn favoriete bezigheid. Uiteindelijk ben ik klein begonnen met feestjes voor familie of vrienden, maar dat is serieus uitgegroeid tot de zaak die ik nu heb.”

Vackier kan zich helemaal smijten om verzorgde koude schotels op te maken. “Ik kan er ook wat creativiteit in kwijt. Dat is leuk”, zegt hij. “Het moet altijd perfect zijn bij mij. Ik maak voor anderen eten alsof het voor mezelf zou zijn. En als klanten dan achteraf zeggen dat het in orde was, is dat voor mij de grootste voldoening.”