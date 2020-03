Bart Jacobs zit vast op cruiseschip in Australië: “Geen idee wanneer ik naar huis kan” Nele Dooms

25 maart 2020

11u43 1 Dendermonde Al jaren werkt Bart Jacobs (35) uit Dendermonde op cruiseschepen, maar leven op zo’n boot zonder passagiers, dat heeft hij nog nooit meegemaakt. Jacobs zit vast op de Voyager of the Seas in Australië. Normaal gezien zou hij vandaar begin april terugreizen naar Dendermonde, maar die kans lijkt nu door de coronacrisis haast onbestaande. “Geen flauw idee wanneer ik naar huis kan”, zegt hij. “Ik zit hier vast, met Dendermonde in mijn gedachten.”

Tussen een crew van zo’n duizend manschappen zit Bart Jacobs op dat gigantisch schip ‘Voyager of the Seas’, dat aangemeerd ligt voor de kust van Australië. Als enige Belg. Jacobs is het zo gewoon, al jarenlang. “Ik ben hoofd geluids- en lichttechnicus bij de cruisemaatschappij”, zegt hij. “Dat is een droom die in vervulling ging. Ik was al jaren aan de slag als lichttechnieker en had al een stevige reputatie opgebouwd met shows van nationale en internationale artiesten. Maar toen ik hoorde dat op cruiseschepen ook lichttechniekers werkten, zette ik alles op alles om die job te bemachtigen. Het was niet simpel en ik heb daar hard voor moeten knokken, maar het is wel gelukt. En daar prijs ik me nog elke dag gelukkig om.”

Veiligheidsmaatregelen

Maar terwijl Jacobs gewend is om in normale omstandigheden maanden aan een stuk te werken met zo’n 4.000 passagiers om zich heen, zit hij nu op een verlaten cruiseschip. “Alleen de crew, zo’n duizend man sterk, is nog van de partij”, zegt hij. “Onze laatste reis eindigde op 18 maart. De passagiers mochten van boord omdat het Australiërs waren. Maar het personeel, dat uit een mix van allerlei nationaliteiten bestaat, mocht dat niet. Sindsdien zitten we hier vast.”

Onze maatschappij draagt veiligheid, ook voor het personeel, hoog in het vaandel. Ik hoop alleen dat we niet verplicht worden om individueel in onze kajuit te blijven Bart Jacobs

Jacobs houdt vast aan dagelijkse routines om bijvoorbeeld zijn geluids- en lichtinstallaties in goede staat te houden, maar voor de rest is er op het anders zo drukke schip niet veel omhanden. “Voorlopig mogen we ons wel nog vrij in het schip bewegen. Al gelden ook hier drastische veiligheidsmaatregelen zoals dat in België is, zoals bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden”, zegt hij. “Onze maatschappij draagt veiligheid, ook voor het personeel, heel hoog in het vaandel. Ik hoop alleen dat we niet de verplichting krijgen dat we allemaal individueel in onze kajuit moeten blijven.”

Geen vliegverkeer

Jacobs is al sinds september onafgebroken aan de slag op het cruiseschip. De voorbije drie jaar toerde hij voornamelijk in de regio rond Australië rond. Normaal gezien was zijn eerste vakantie in tijden in april gepland. “Het was de bedoeling om op 9 april af te reizen naar België, maar ik vrees dat dit onmogelijk wordt”, zegt hij. “De luchthaven in Sidney is gesloten, er is geen vliegverkeer mogelijk om uit Australië weg te geraken. Ik heb dus geen flauw idee wanneer ik hier weg geraak.”

Jacobs probeert het niet te veel aan zijn hart te laten komen. “Ik ga hier niet zitten aftellen, dat is jezelf gek maken”, zegt hij. “Wat ik spijtig vind zijn de vele geplande feestjes, onder andere een trouwpartij, die ik zou bijwonen eens in Dendermonde terug en die nu wegvallen. Maar het is begrijpelijk: de gezondheid gaat voor. Ik probeer het hier ook veilig en gezond te houden en hoop dat mijn vrienden en familie in Dendermonde dat ook doen. Ik geloof erin dat we hier allemaal sterker gaan uitkomen. We moeten positief blijven.”