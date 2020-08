Bart Jacobs toch op Grote Markt met fakkel: “Niks doen op deze avond zonder Katuit zou te veel pijn doen” Nele Dooms

27 augustus 2020

22u08 5 Dendermonde Geen ommegang, geen honderden figuranten, geen praalwagens, geen kopvlees of knaptanden, geen enthousiaste toeschouwers en geen reuzen Mars, Indiaan en Goliath. Kortom, geen Katuit donderdagavond in Dendermonde... Maar wel één fakkeldrager op de Grote Markt. Dendermondenaar Bart Jacobs kon het hem niet laten.

Bart Jacobs, in Dendermonde vaak met de nodige humor “de vierde reus” genoemd door zijn grote gestalte, maakt elk jaar zijn opwachting in de Reuzenommegang Katuit. Normaal reist hij als licht- en geluidstechnicus de wereld rond op cruiseschepen, maar met Katuit zorgt hij steevast dat hij thuis in Dendermonde is. Om vervolgens de vele fakkeldragertjes die de drie gildenreuzen tijdens de stoet begeleiden onder zijn hoede te nemen. Het is altijd een heel ontroerend moment als die fakkeldragers de Grote Markt op wandelen, in afwachting van de komst van Mars, Indiaan en Goliath.

Ook al was er dit jaar geen Katuit, Jacobs trok toch naar de Grote Markt. Met een geïmproviseerde fakkel. “Ik zat thuis gek te worden. Zo’n troosteloze laatste donderdag van augustus zonder Katuit”, zegt hij. “Ik moest naar de Grote Markt komen. Helemaal niets doen, zou me te veel zeer gedaan hebben. Op deze manier heb ik Katuit toch een heel klein beetje gevoeld vandaag.”