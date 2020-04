Bart Jacobs stuurt bemoedigende, ontroerende song van in kajuit op cruiseschip: “De wereld zal weer beter worden” Nele Dooms

23 april 2020

Dendermonde Met een eigen tekst op de song "Never Enough" uit The Greatest Showman stuurt Bart Jacobs een emotionele en hartverwarmende boodschap de wereld in. Met een eigen tekst op de song "Never Enough" uit The Greatest Showman stuurt Bart Jacobs een emotionele en hartverwarmende boodschap de wereld in. Zelf zit hij al sinds maart vast op een cruiseschip aan de andere kant van de wereld . In zijn kajuit nam hij het lied op. Hij bereikte er al meer dan 3.000 mensen mee en die reageren allemaal ontroerd.

Bart Jacobs uit Dendermonde werkt al jaren als licht- en geluidstechnieker op cruiseschepen. Nu zit hij vast op de Voyager of the Seas. De passagiers mochten midden maart nog in Australië aan wal, maar de bemanning zit sindsdien in lockdown op het schip. Dat is momenteel op weg naar Manilla, waar Jacobs hoopt een vlucht naar huis te kunnen nemen.

Van in zijn kajuit stuurt Jacobs nu een hartverwarmende song de wereld in. “Het was nodig mijn creatieve motor nog eens te laten draaien”, zegt hij. “En dat kon niet beter dan op de melodie van dat mooie Never Enough uit The Greatest Showman. Met het lied wil ik een hart onder de riem steken van iedereen in de wereld die zijn deel doet om door deze crisis heen te komen. Voor de mensen die thuis zitten tot de mensen aan de frontlinie en de duizenden virologen die bezig zijn met het maken van een vaccin tegen dit beest.”

De universele boodschap van de liedjestekst en de warme stem van Jacobs raken duidelijk velen, want de song is vanop de Facebook-pagina van Jacobs al massaal gedeeld. “We zitten hier samen in. Blijf thuis, er zijn al genoeg mensen gestorven. Social distancing en virtuele vriendschap is nu nodig, van Europa tot Manhattan. Maak de wereld weer vrij, zodat we weer normaal kunnen zijn”, klinkt het in het Engels.