Barbecuefeest in ‘t Plein Nele Dooms

12 juni 2019

13u59

Lokaal dienstencentrum ‘t Plein van Baasrode organiseert op vrijdag 14 juni een barbecuefeest. Er is dan ook een optreden van The Sunny Boys voorzien. De namiddag start om 14 uur met dit optreden, samen met koffie en versnapering. Om 18 uur staat er een barbecue klaar. Bezoekers kunnen kiezen uit een vleesmenu met groentebuffet of een haringmenu met ajuinsaus. Deelnemen kost 11 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de polyvalente zaal van ‘t Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode. Info en inschrijvingen: 052/25.70.90 of via ldc.plein@ocmw.dendermonde.be.