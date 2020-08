Barbecue en diploma’s voor anderstalige leerlingen Taalkabaal Nele Dooms

16u27 3 Dendermonde Met een barbecue en diploma-uitreiking is vrijdagnamiddag Met een barbecue en diploma-uitreiking is vrijdagnamiddag de zomerschool “Taalkabaal” in Dendermonde afgesloten. Een veertigtal anderstalige jongeren werden er de voorbije week klaargestoomd voor een nieuw schooljaar. Ze kregen intensief Nederlandse les.

Ook al was het nog zomervakantie, in Dendermonde waren de voorbije dagen toch al schoolbanken bezet. Ze werden ingenomen door anderstalige jongeren uit de OKAN-klassen, onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers in het Oscar Romerocollege en GO!Talent van Dendermonde. Ook zij kregen het voorbije schooljaar door de coronacrisis immers hun klaslokaal amper te zien. Dendermonde sprong dan ook graag in op de oproep van minister Weyts om een zomerschool te organiseren en werkte hiervoor samen met Lebbeke en Buggenhout.

“Die zomerschool is nu succesvol afgerond. De 40 jongeren kregen voor Taalkabaal begeleiding van vijftien vrijwilligers. De jongeren vielen onder andere onder de vleugels van ervaren leerkrachten uit het Oscar Romerocollege en GO! Talent”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Zo konden ze hun kennis van het Nederlands in de aanloop naar een nieuw schooljaar op een degelijke manier bijspijkeren.”

In de voormiddag kregen de jongeren taallessen, in de namiddag stonden er taalstimulerende ontspanningsactiviteiten op het programma. Het programma werd vrijdag gesloten met een barbecue en volksspelen. “En er is duidelijk resultaat geboekt”, zegt Roggeman. “Vlaamse klassiekers van Spring tot Willy Sommers werden uit volle borst meegezongen. Elke deelnemer heeft zijn diploma hier dubbel en dik verdiend.”