Barbara Pas en Steven Creyelman (Vlaams Belang) krijgen brief met poeder in brievenbus: “Intimidatie krijgt ons niet klein” Koen Baten Nele Dooms

08 juli 2020

21u21 3 Dendermonde/Buggenhout Barbara Pas uit Dendermonde en Steven Creyelman uit Buggenhout en beiden lid van Vlaams Belang hebben deze avond in hun brievenbus een poederbrief aangetroffen. Net als enkele andere leden van Vlaams Belang, verspreid in Vlaanderen. Beide politici verwerpen deze actie. “We laten ons niet intimideren en dit is echt wel onder de gordel", klinkt het.

De brief bij Barbara Pas werd ontdekt door haar broer, die naast haar woont. “Ik had al vernomen dat er enkele leden brieven hadden gekregen”, vertelt Pas. “Daarom belde ik naar mijn broer en vroeg om te kijken in de brievenbus en het was effectief prijs. Ik ben blij dat mijn kinderen de brievenbus niet openen", zegt ze.

Pas verwerpt deze vorm van dreigementen. “Intimideren werkt absoluut niet en dit hoort niet in de politiek", aldus Pas.

Ook haar partijgenoot Steven Creyelman uit Buggenhout kreeg een poederbrief. “Ik had al gebeld naar mijn vrouw om de brievenbus niet te openen", zegt Creyelman. “Ik heb zelf de brief er uitgenomen maar niet open gedaan omdat ik wist dat andere collega’s ook al bedreigd waren", klinkt het. “Dit is puur terrorisme en dat hoort niet thuis in de politiek. De kans is groot dat het geen gevaarlijk poeder is, maar dit is absoluut niet te tolereren zowel voor mij als voor mijn gezin", aldus Creyelman. “Politieke intimidatie hoort niet en kan op geen enkele manier goedgepraat worden.