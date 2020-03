Bar Blomster zet bewoners en personeel rusthuis Hof ter Veldeken in de bloemetjes Nele Dooms

24 maart 2020

14u15 7 Dendermonde Sarah De Groote van de lokale bloemenhandel Bar Blomster uit Dendermonde heeft, samen met de eigenaars van communicatiebureau’s All Colors of Communication uit Kobbegem en Favorite uit Temse, voor wat extra kleur gezorgd in rusthuis Hof ter Veldeken. Bewoners en personeel werden er letterlijk in de bloemetjes gezet.

Sarah De Groote is normaal gezien druk in de weer in de bloemenhandel ‘t Blommeke-Bar Blomster, aan de Heirbaan in Sint-Gillis. “Maar ook die moest de deuren sluiten naar aanleiding van de coronacrisis”, zegt ze. “Op de valreep kocht ik nog wat bloemen van lokale, Belgische kwekers aan. Daarmee maakte ik vul-je-vaas-boeketjes van 15 euro en leverde die de voorbije dagen gratis aan huis bij mensen die elkaar een hart onder de riem willen steken.”

Het initiatief ontging ook communicatiebureau All Colors of Communication niet. Die sprong mee op de kar, niet alleen voor de eigen medewerkers van het communicatiebureau, maar ook voor het rusthuis Hof ter Veldeken in Lebbeke. Alle medewerkers van All Colors of Communication, die noodgedwongen van thuis werken, kregen een boeket bloemen. “We hebben verbazend snel een manier van samenwerken gevonden zodat de service naar onze klanten gegarandeerd bleef”, zegt Laurens De Lanoeye, Lebbekenaar en één van de drie eigenaars van het communicatiebureau. “Het enige grote gemis bij de collega’s was de babbel tussendoor, het korte gesprekje aan de koffiemachine. Daarom wilden we de thuiswerkers een hart onder de riem steken met bloemen.”

“Omgeving opfleuren”

Vervolgens waren de 89 bejaarden van rusthuis Hof Ter Veldeken in Lebbeke aan de beurt. “Bewoners van rusthuizen en zorgcentra worden toch extra getroffen door deze coronacrisis omdat ze wekenlang van hun familie en vrienden afgezonderd zijn. Tegelijk zetten zorgkundigen zich extra hard in”, zegt De Groote. “Hoog tijd dus om hun omgeving wat op te fleuren. Zaterdag is de lente begonnen, maar deze mensen mogen niet naar buiten. Dan brengen we toch gewoon de lente tot bij hen. Een bloemrijke woon- én werkomgeving is veel aantrekkelijker.”

Uiteraard mocht Sarah de bloemen niet persoonlijk aan de bewoners afgeven. Deze werden aangenomen door het personeel, maar gingen eerst een dagje in quarantaine om daarna het volledige rusthuis te versieren. Alle kamers en gemeenschappelijke ruimten worden met de bloemen opgefleurd. De bewoners krijgen boeketten snijbloemen, bloemen die ze in een vaasje kunnen zetten op de kamer en bloeiende planten.”