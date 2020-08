Banners waarschuwen: geen fietsen meer welkom op OLV-kerkplein Nele Dooms

31 augustus 2020

Scholieren in het centrum van Dendermonde zijn gewaarschuwd: vanaf 1 september zijn hun fietsen niet meer welkom op het Onze-Lieve-Vrouwekerkplein. Er zijn hekken met banners geplaatst om daarover te sensibiliseren. Het voorbije schooljaar waren er heel wat klachten ontstaan over de chaotische toestand op het kerkplein door de vele fietsen die er gestald werden.

In plaats van hun fiets in de fietsenstalling van de school te plaatsen, kozen het voorbije schooljaar veel scholieren van het Oscar Romerocollege er dagelijks voor om hun fiets op het kerkplein achter te laten. Het is al jaren de gewoonte dat jongeren elkaar daar tegen het lijf lopen voor en na school, maar daar kwam vervolgens ook nog eens bij dat ze er massaal hun fietsen achter lieten. De chaos die daardoor ontstond, zorgde voor ergernissen bij heel wat voorbijgangers en buurtbewoners, omdat ze vonden dat de wirwar aan tweewielers het zicht verpest. Bovendien durfden fietsen ook al eens het voetpad blokkeren.

Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) gingen met de scholen en politie aan tafel zitten om een oplossing te zoeken. De schooldirecties roepen nu in een brief hun leerlingen op hun fietsen in de daartoe bestemde fietsenstallingen van de school te zetten en ze niet meer op het kerkplein achter te laten. “Er zullen bij de start van het schooljaar ook leerkrachten op het kerkplein lopen om jongeren daar extra op te wijzen”, weet schepen Meremans. “Bovendien zijn er nu waarschuwingen geplaatst dat we hier geen fietsen van scholieren meer willen zien. We zien de jongeren graag, maar hun fietsen moeten ze in de voorziene stallingen op de scholen plaatsen. Zo houden we het kerkplein veilig en toegankelijk voor iedereen. We werken overigens aan een reglement waardoor de politie fietsen die hier niet moeten staan, kan wegnemen.”