Ballonnen, lolly’s en ijsjes als welkom voor kleuters Kraaiennest Nele Dooms

02 juni 2020

Grembergen Met een regenboog aan kleurrijke ballonnen, lolly's en ijsjes. Zo werden de kleutertjes van basisschool Kraaiennest in Grembergen hartelijk verwelkomd dinsdag, nu de kleuterscholen in ons land weer mogen heropstarten.

Het is duidelijk dat ze in het Kraaiennest flink goesting hadden in een heropstart van de kleuterschool. Muziek schalde door de boksen en aan de schoolpoort was een grote boog met ballonnen opgezet, waar de kindjes onderdoor konden lopen. Bij de bijna honderd kleuters van de gemeenteschool kon het enthousiasme niet op om weer naar school te komen.

“Ook wij zijn blij met weer meer leven in de school”, zegt directeur Anneke Gabriel. “Net daarom zorgen we vandaag voor wat feestelijke sfeer. Al zijn we er ons ook van bewust dat we de kleuters, die per slot van rekening al twee maanden niet meer naar school zijn geweest, ook weer wat op hun gemak moeten stellen. Een lolly bij start van de schooldag en een ijsje aan het einde kunnen daar wat bij helpen, maar het zijn toch vooral onze kleuterjuffen die extra aandacht gaan hebben voor het welbevinden van onze kindjes.”