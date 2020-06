Balletje gooien in eigen buurt? Stad helpt bij aanleg petanquepleintjes Nele Dooms

29 juni 2020

17u08 6 Dendermonde Wie in zijn buurt graag een petanquepleintje heeft, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het Dendermondse stadsbestuur. Dat zal dan zorgen voor de aanleg. De stad gaat bovendien op zoek naar vrijwilligers die zich het onderhoud van de pleintjes willen aantrekken.

Dendermonde telt momenteel 24 petanquepleinen. Die kwamen er vaak op plaatsen waar buurtbewoners of wijkcomités daar om vroegen. De stad wil nu nog meer dergelijke initiatieven aanmoedigen en ondersteunen. “Een petanqueplein is immers bij uitstek een plaats van ontmoeting, van sport en spel”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Wie een petanquepleintje in zijn buurt wil, kan mailen naar groenbeleid@dendermonde.be. De dienst Groenbeleid gaat dan samen met bewoners op zoek naar een passende locatie. De stad staat in voor de aanleg. Enkele buurtbewoners moeten bereid zijn in te staan voor het onderhoud en kunnen aanspreekpunt zijn.

Voor de al aangelegde pleintjes gaat de stad bovendien op zoek naar vrijwilligers uit de buurt. Ook zij zouden moeten instaan voor het onderhoud, zoals zwerfvuil verwijderen en het terrein opharken. Ze kunnen ook meldingen van vandalisme doorgeven. “Zo kunnen we korter op de bal spelen als er problemen zijn”, zegt Dierick. “Pleintjes die in onbruik geraakt zijn, en waarvoor geen interesse is in de buurt, zullen we mogelijks verwijderen. We doen alleszins een warme oproep aan bewoners van alle wijken waar een petanqueplein ligt om zich te melden om mee te werken.”