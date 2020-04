Balen papier vatten vuur bij VPK, schade blijft beperkt Koen Baten

16 april 2020

19u13 95 Dendermonde Bij VPK in Oudegem is donderdagavond een brand ontstaan aan enkele verpakte balen papier die buiten stonden. Het ging in totaal om een tweetal pakken die vuur hadden gevat. Het brandende papier kon snel gescheiden worden van de rest waardoor een hevige brand zoals vorig jaar vermeden kon worden.

De brand werd opgemerkt omstreeks 18.30 uur door een passant die langs het jaagpad aan het wandelen was. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook enkele medewerkers van de fabriek zelf waren al begonnen met het blussen van het papier en de balen uit elkaar te halen.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat er papier in brand vliegt. Vorig jaar op 30 juli ontstond er ook al eens een brand bij VPK aan de balen papier. Toen woedde het vuur drie dagen lang en was de brandweer de klok rond aan de slag om alles te blussen. De schade bleef deze keer gelukkig beperkt.