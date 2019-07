Balen papier vatten vuur bij VPK, brandweer massaal aanwezig Koen Baten

30 juli 2019

15u09 32 Dendermonde Verschillende brandweerkorpsen van de Zone Oost zijn aan het werk op het VPK in Oudegem. Daar is achteraan een brand uitgebroken. Verschillende balen samengeperst papier hebben om een nog onbekende reden vuur gevat. De brand is op dit moment onder controle.

De vlammen konden zich razendsnel verspreiden aangezien de pakken dicht bij elkaar stonden. Ook een berm naast de spoorweg vatte vuur door de brand in de fabriek. De brandweer heeft het vuur op dit moment onder controle, maar zal nog heel wat uren moeten nablussen. Door de brand ontstond een hevige rookpluim en heel wat karton vloog de lucht in. De stad vraagt ramen en deuren een tijd gesloten te houden in de omgeving. Ook in Appels en de Boonwijk sluit je best de ramen.

De politie sloot de toegang tot het jaagpad af omdat er een gasleiding vlak bij de brandhaard ligt. Door de brand ligt ook het treinverkeer tussen Schellebelle en Dendermonde stil. Er worden vervangbussen ingelegd. Hoe lang het treinverkeer nog zal stil liggen, is niet duidelijk.